El cine une al mundo, pero una animación sobre un perrito de raza corgi que hereda el trono británico y mueve su rabo en dirección a una guerra con Francia fue una de las ganadoras de los Premios de la Academia para Estudiantes, anunciados este jueves.

Peter Docter, creador de "Monsters Inc" y "Up", presentó una medalla para "Barking Orders", que trama a un ejemplar de la raza de perros favorita de la reina Elizabeth dominando el mundo a punta de ladridos, en la ceremonia que la Academia a cargo de los Oscars celebra anualmente.

"Bombardear a Francia no era exactamente una propuesta popular en la sala, allí tenían unos cuantos problemas con esa idea", bromeó Alexander Tullo, el diseñador que se llevó la medalla de plata en el evento realizado de forma virtual por segundo año consecutivo debido a la pandemia.

Los Premios de la Academia para Estudiantes son un programa clave para el principal órgano de la industria del cine de Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los premios de oro fueron para películas en temas duros como el apartheid en Sudáfrica ("When The Sun Sets"), las mujeres de consuelo en Corea durante la guerra ("Unforgotten"), y los desafíos ambientales que enfrentan los apicultores en California ("When They're Gone").

Entre los estudiantes ganadores de ediciones previas están Docter, Spike Lee, Robert Zemeckis y Cary Fukunaga, el director de "No Time To Die".

La ceremonia de los Oscar se celebrará el 27 de marzo, un mes después de lo previsto originalmente en el calendario, debido a la pandemia.

