Una "odisea", cubanos cuentan su fallido intento de emigrar a EEUU

Siete días en el mar, tres de ellos a la deriva, sin agua ni comida: Once jóvenes cubanos contaron este jueves a la televisión de la isla la "odisea" que vivieron en su fallido intento de emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

Ante el peligro de ser arrastrados por la corriente del Golfo de México, después de que la pequeña embarcación de pesca en que viajaban se hundiera, dos de los 11 jóvenes se lanzaron a nadar hasta la costa y avisaron al servicio de Tropas Guardafronteras, que logró rescatar al resto del grupo, según contaron.

Uno de los náufragos, que no fue identificado, narró la "odisea" que vivió con sus compañeros. "El día entero sacando agua, las olas pa (para) dentro, las olas pa (para) fuera (...) Yo no me tiro más. Me asusté bastante. Me di por muerto".

Desde que abandonaron la isla, pasaron siete jornadas en el mar, tres de ellas a la deriva, sin agua ni comida. Uno sufrió ataques de pánico.

Mario César Suárez, segundo comandante de Tropas Guardafronteras en la provincia Pinar del Rio (extremo oeste), explicó que los jóvenes fueron rescatados en una "zona de bastante complejidad".

"Ahí se exponen a peligros como fuertes marejadas, fuertes corrientes, también están a la disposición de los depredadores" como tiburones, añadió Suárez.

"Estuvimos un día entero remando para tratar de pegarnos a la orilla, pero no podíamos porque la corriente estaba tan fuerte que no nos dejaba (...) Todo el día nosotros sin comer", contó otro.

En diciembre pasado dos cubanos murieron al naufragar una lancha con 23 migrantes a bordo, en aguas cubanas, según medios locales.

Ochos meses antes, otros dos migrantes murieron y 10 desaparecieron en el mar cuando intentaban alcanzar las costas de Florida.

La crisis económica que vive Cuba impulsa a muchos cubanos a emigrar por cualquier vía, en busca de mejores perspectivas, sobre todo a los jóvenes.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó el jueves que ese día repatrió a 33 cubanos interceptados en el mar. Desde el pasado 1 de octubre suman 557.

Según la misma fuente, durante el año fiscal 2021 fueron interceptados 838 cubanos en el mar, frente a 49 en el mismo periodo de 2020.

La Habana culpa a Washington de incumplir un acuerdo que prevé que Estados Unidos otorgue 20.000 visas migratorias anuales a cubanos, una cuota que casi nunca se cumple.

rd/lp/dl