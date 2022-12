"Una pena que nos quedemos aquí", dice Song

El seleccionador de Camerún, Rigobert Song, lamentó este viernes la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial de Catar, afirmando que es "una pena que nos quedemos aquí".

"Cuando te clasificas, el objetivo es siempre ir hasta la final. Hoy, aunque hemos ganado, hemos sufrido una decepción, nos damos cuenta de que podíamos haberlo hecho mejor", dijo Song en rueda de prensa tras ganar 1-0 a Brasil.

Camerún "es un equipo joven, se ha visto una juventud que está progresando", afirmó el seleccionador camerunés, para el que "estamos en el camino adecuado" de cara a la Copa de África de 2024.

"El Mundial nos permite aprender y no volver cometer los errores de los primeros partidos, ya que esta noche prueba que podíamos haberlo hecho mejor, queda esa pequeña espina", explicó.

"Pero, hay que ver las cosas de otra manera. Esta noche estoy satisfecho, ya que no hace mucho que agarré las riendas y estamos progresando", insistió.

"Es histórico, formamos parte de los equipos africanos que han competido a menudo en el Mundial y ver a Camerún ganar a Brasil... Hay que felicitar a mis jugadores. Es una pena que nos quedemos aquí, pero hay que ser positivos", concluyó.

El portero camerunés Devis Epassy consideró que "podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho esta noche, hemos demostrado que también somos un gran equipo, solidario y combativo".

"Por desgracia, no pasamos a la siguiente vuelta, es lo que me entristece, pero no es esta noche que hay que lamentarlo", dijo.

jed/dlo/gr/psr