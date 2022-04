Universal manejará el catálogo editorial de Elvis

Universal Music tendrá los derechos sobre el catálogo de canciones de Elvis Presley, según los términos de un nuevo acuerdo anunciado el martes por la compañía y Authentic Brands Group, una firma de administración de propiedad intelectual.

Las empresas no revelaron los términos financieros del acuerdo, que se basa en una relación preexistente entre ambas.

El acuerdo se produce solo unos meses antes del estreno en junio de la película biográfica de Baz Luhrmann "Elvis", protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks.

Presley, quien murió a los 42 años en 1977, se encuentra entre los artistas musicales más vendidos con más de 500 millones de discos, con éxitos que incluyen "Can't Help Falling In Love" y "Viva Las Vegas".

La cartera de ABG también incluye estrellas como Marilyn Monroe y Mohamed Ali.

El anuncio es el último en una intensa carrera por los derechos musicales en la que empresas han pagado sumas enormes por los catálogos de superestrellas de la talla de Bob Dylan, Shakira y Bruce Springsteen, entre otros.

A principios de este año, Universal también adquirió el catálogo editorial de Sting.

