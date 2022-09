Uruguay enfrenta a Canadá en su última parada previa a Catar-2022

Luego de la sorpresiva derrota sufrida ante Irán, Uruguay buscará recuperar su confianza el martes ante Canadá en Bratislava, donde jugará el último partido preparatorio de cara a la Copa del Mundo Catar-2022 que inicia en noviembre.

El entrenador Diego Alonso aseguró que a pesar del adverso 1-0 del viernes frente a la selección iraní, resultado que cortó un invicto de seis partidos (cinco triunfos y un empate) que ostentaba desde que se puso al frente de la Celeste en enero pasado, se siente tranquilo con el funcionamiento del equipo.

"Era un partido para poder sacar conclusiones, buscar variantes, ver jugadores e intentamos darle fluidez", declaró apenas finalizado el encuentro en la ciudad austríaca de Sankt Pölten.

Aunque "a todos nos encanta ganar y no pudimos mantener la racha positiva de resultados, en líneas generales me gustó el funcionamiento, el romper un bloque bajo y generar situaciones. Eso me deja tranquilo", agregó.

El segundo amistoso de Uruguay por la doble fecha FIFA, ante el también mundialista Canadá, tendrá lugar el martes desde las 16H00 GMT en el estadio Tehelné pole de Bratislava, en Eslovaquia.

Alonso anticipó que no piensa realizar demasiados cambios en su oncena titular ante Canadá.

"Vamos a ver la recuperación de los futbolistas, pero en principio la idea es mantener una base", declaró.

No obstante, el conjunto charrúa tendrá la baja obligada de Ronald Araújo, quien se operará por una lesión sufrida apenas iniciado el choque ante Irán.

El defensa será intervenido quirúrgicamente este miércoles de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho", indicó el lunes su club, el Barcelona, adonde el futbolista regresó luego de ser desafectado de la convocatoria celeste a causa de la dolencia.

La intervención, a menos de dos meses del mundial, podría dejarlo fuera de Catar.

También Canadá, que viene de vencer con un cómodo 2-0 a Catar en su amistoso disputado el viernes en Viena, podría sufrir una importante ausencia por lesión.

En el choque ante los futuros anfitriones del mundial, la joven figura del Bayern de Múnich Alphonso Davies experimentó un fuerte golpe en la pierna izquierda que lo sacó de la cancha, y su presencia ante la Celeste está en duda pero no fue descartada.

Tras la victoria de su equipo ante un deslucido Catar, el entrenador británico John Herdman declaró que el choque ante Uruguay "será diferente".

"Tienen una parte muy física, directa, tienen el ritmo y la calidad", sostuvo el DT, quien aseguró que sus jugadores están entusiasmados de enfrentar a un rival más potente.

En Catar, Canadá integrará el Grupo F, con Bélgica, Croacia y Marruecos, mientras que Uruguay será parte del Grupo junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur.

Alineaciones probables:

Uruguay: Sergio Rochet - Damián Suárez, Agustín Rogel, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera - Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Matias Vecino - Facundo Pellistri, Luis Suárez, Darwin Núñez. DT: Diego Alonso.

Canadá: Milan Borjan - Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Sam Adekugbe - Stephen Eustáquio, Samuel Piette, Alphonso Davies - David Junior Hoilett, Cyle Larin y Jonathan David. DT: John Herdman.

gv/ol