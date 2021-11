Uruguay ofrecerá vacunas anticovid para turistas a partir de diciembre

Uruguay ofrecerá a partir de diciembre la posibilidad de vacunarse contra el covid-19 a todos los turistas que lleguen al país, para lo cual destinará un total de 200.000 dosis de Pfizer, informó este viernes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

"Vamos a poner a disposición, a partir del 1 de diciembre, 200.000 vacunas para los turistas que ingresen a Uruguay", dijo Delgado en conferencia de prensa.

Los visitantes extranjeros mayores de edad que entran al país deben hacerlo ya inmunizados con el esquema completo de cualquier vacuna, por lo que los turistas podrán obtener en el país solo un refuerzo o tercera dosis.

Sí podrán vacunarse con las dos primeras dosis los extranjeros no residentes de entre 12 y 18 años, a quienes actualmente no se les exige certificado de vacunación para ingresar a Uruguay dado que muchos países aún no inmunizan en esa franja etaria.

Los turistas deberán agendarse en el sitio web "Uruguay se Vacuna" del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Para concretar la inmunización, el MSP dispondrá de vacunatorios especiales "que van a tener un correlato con las puertas de entrada" al país, dijo Delgado.

El jerarca también anunció que en la segunda quincena de enero se iniciará la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años, tras la recomendación efectuada esta semana por la comisión que asesora al gobierno en la materia.

El país de 3,5 millones de habitantes, que hasta ahora ha inmunizado solo a los mayores de 12 años, cuenta con el 75% de su población vacunada con el esquema completo de Coronavac, Pfizer o Astrazeneca, en tanto el 39% ya ha recibido una tercera dosis de refuerzo.

gv/mr