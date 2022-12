Vialli deja la selección italiana para luchar contra el cáncer que sufre

El exfutbolista internacional italiano Gianluca Vialli, que sufre un cáncer de páncreas desde hace unos años, anunció este miércoles que dejaba de trabajar en la selección italiana para luchar contra una nueva "fase de la enfermedad".

"Después de una larga y difícil conversación con mi maravilloso equipo de oncólogos, he decidido suspender, espero que de forma provisional, mis compromisos profesionales presentes y futuros", explicó en un comunicado el jefe de la delegación italiana.

"El objetivo es emplear toda mi energía física y mental en ayudar a mi cuerpo a superar esta fase de la enfermedad, para poder tomar parte en nuevas aventuras lo antes posible y compartirlas con todos ustedes", añadió Vialli, excompañero en la Sampdoria del actual seleccionador, Roberto Mancini, y miembro de su 'staff' estos últimos años, en los que lograron la Eurocopa con los 'Azzurri' en julio de 2021.

"Gianluca es un actor de primer orden en la selección italiana y lo será en el futuro", declaró el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, en el mismo comunicado.

"Gracias a su extraordinario valor (...), estoy convencido de que regresará pronto. Puede contar con cada uno de nosotros", agregó.

Como futbolista, Vialli brilló en la Sampdoria junto a Mancini, su "gemelo", llevando al conjunto genovés a ganar el campeonato italiano (1991) y la Recopa de 1990, perdiendo también la final de la Liga de Campeones (1992).

Luego, Vialli se marchó a la Juventus (1992-1996) y al Chelsea (1996-1999), donde siguió añadiendo títulos a su palmarés, como la Copa de la UEFA (1993) y la 'Champions' (1996) con los 'bianconeri' y otra Recopa con el Chelsea (1998).

Al final de su carrera, fue entrenador-jugador del Chelsea durante un breve periodo de tiempo y técnico del Watford antes de ser dirigente de la selección italiana a partir de 2019, cuando ya tenía cáncer.

"Es un compañero de viaje no deseado, pero tengo que seguir adelante, viajar con la cabeza gacha y no rendirme nunca, con la esperanza de que se canse y me deje vivir todavía mucho tiempo", afirmó Vialli sobre su enfermedad en un documental emitido por la Rai en 2021.

