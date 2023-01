Voleibolista brasileño pide disculpas por "amenazas" contra Lula

El laureado voleibolista brasileño Wallace Leandro de Souza pidió disculpas este martes luego de una publicación en Instagram en la que pregunta a sus seguidores si dispararían contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno pidió que el atleta sea investigado.

"Vine a pedir disculpas. Fue un 'post' desafortunado, me equivoqué. Estoy aquí pidiendo disculpas, porque cuando se erra no hay otra forma, hay que asumir el error y disculparse. Jamás tuve la intención de incitar a la violencia, al odio, no forma parte de mí", dijo el atleta, de 35 años, en un video en la misma red social.

El campeón olímpico con Brasil en Rio-2016 y de la Liga de las Naciones-2021 publicó el lunes una historia con una fotografía suya en un club de tiro, en la que habilitó la herramienta de preguntas para sus más de 350.000 seguidores.

Uno de ellos le preguntó si le "daría un tiro en la cara" al mandatario de izquierda, a lo que el atleta respondió con la pregunta "alguien haría eso" acompañada del emoticón de la cara de ángel y habilitando la opción de sondeo en Instagram.

Aunque Wallace, reconocido seguidor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, borró después la publicación, el gobierno de Lula pidió sanciones contra el voleibolista, que el año pasado se retiró de la selección brasileña.

"Ya he activado la AGU (Abogacía General de la Unión) y tomaremos todas las medidas necesarias. ¡No toleraremos las amenazas hechas por extremistas y golpistas!", escribió en Twitter Paulo Pimenta, jefe de la Secretaría Especial de Comunicación (Secom) de la Presidencia.

Según medios locales, el deportista podría enfrentar un proceso penal por el delito de incitación al crimen, que tiene una pena de prisión de entre tres y seis meses, además de una multa.

"Antes que deportista, el jugador Wallace es un ciudadano brasileño y debe responder a nuestra leyes e instituciones", dijo por su parte la ministra del Deporte, la exvoleibolista Ana Moser, en Twitter.

La publicación del rematador opuesto también fue condenada por su club, el Sada Cruzeiro de la ciudad de Belo Horizonte, y por la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV).

"Vivimos un momento delicado en que necesitamos tener mucha cautela con nuestras manifestaciones", afirmó el equipo mineiro en un mensaje en redes sociales.

En una nota enviada a la AFP, el departamento de comunicaciones de la CBV repudió "cualquier tipo de violencia o incitación de actos violentos".

raa/app/yow