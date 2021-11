Wall Street hace una pausa y termina a la baja

La bolsa de Nueva York hizo una pausa el miércoles y terminó a la baja, atenta a la inflación.

El índice Dow Jones terminó con pérdida de 0,58% a 35.931,05 puntos. En tanto el tecnológico Nasdaq perdió 0,33% a 15.921,57 unidades y el índice ampliado S&P 500 cedió 0,26% a 4.688,69 puntos.

"El mercado se puso en modo pausa", resumió Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities.

"No es nada grave. No es una interrupción de la tendencia alcista, sino un repliegue que no indica que el mercado haya alcanzado un pico", aseguró el especialista.

"Los temores de inflación y un dólar muy fuerte son los dos factores principales de esta pausa", añadió.

Los inversores siempre temen que las señales de inflación lleven a la Reserva Federal a adelantar el alza de las tasas de interés de referencia.

Entre los valores del día, las tiendas Target perdieron 4,73% a pesar de buenos resultados anunciados antes de la apertura. La cadena indicó que el aumento de sus costos es mayor a lo que transfiere a los precios que pagan sus clientes.

Visa, que integra el Dow Jones, acusó un golpe (-4,70% a 205 dólares) luego de que Amazon anunció que dejará de aceptar pagos con esa tarjeta en el Reino Unido a partir del 19 de enero de 2022, debido a los elevados costos facturados por Visa.

Tesla en tanto volvió a subir, 3,25% a 1.089 dólares por papel, a pesar de los anuncios de ventas de acciones por parte de su fundador Elon Musk, quien se ha desprendido de 7.800 millones de dólares de títulos de la firma en una semana.

El fabricante de camionetas eléctricas Rivian, que ingresó a bolsa la semana pasada, sufrió una fuerte baja (-15,08% a 146 dólares) luego de desafiar la gravedad (+15,16% el martes).

Lucid, otro competidor en el mercado de vehículos eléctricos, siguió al alza (+5,35%) luego de anunciar a inicios de semana un alza de 30% de las reservaciones de sus coches desde fines de setiembre.

