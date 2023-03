Wawrinka y Fritz se lucen en Indian Wells; argentinos Cerúndolo y Báez caen

El veterano Stan Wawrinka revivió su mejor tenis este lunes en Indian Wells para frenar al emergente Holger Rune en un tenso cruce de tercera ronda, en la que se despidió la española Paula Badosa y Argentina se quedó sin representantes.

El programa nocturno de la jornada deparaba apariciones de los dos primeros sembrados del torneo, de categoría Masters 1000 masculina y WTA-1000 femenina.

El español Carlos Alcaraz enfrentabá al neerlandés Tallon Griekspoor y la polaca Iga Swiatek chocaba antes frente a la canadiense Bianca Andreescu en un duelo de ganadoras de este prestigioso torneo.

El cruce más trepidante del día lo protagonizaron Wawrinka, de 37 años, y Rune, de 19, en un duelo generacional con cuentas pendientes.

El suizo, ganador de tres títulos de Grand Slam, se impuso por 6-2, 6-7 (5/7) y 7-5 en una dulce revancha tras su derrota de noviembre en París-Bercy, donde Rune alzó después por sorpresa su primer trofeo de Masters-1000.

Molesto con su actitud, el suizo le espetó al término de aquel juego al danés: "Mi consejo es que dejes de comportarte como un bebé en la pista".

Este lunes fue Rune quien le preguntó en la red a Wawrinka: "¿No tienes nada que decirme ahora?"

Aparentemente sorprendido, el suizo respondió: "¿Qué quieres que te diga?", mientras se acercaba a saludar al juez de silla y celebrar el triunfo con los aficionados, que disfrutaron a lo grande del partido.

Wawrinka, que mantuvo la concentración y el tono físico pese a desperdiciar una pelota de partido en el segundo set, disputará sus primeros octavos en el desierto californiano desde 2017 frente a otra de las grandes perlas de la ATP, el italiano Jannik Sinner.

En otra de las grandes exhibiciones del día, el estadounidense Taylor Fritz, defensor del título, solo necesitó de 71 minutos para despedir al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-2.

El espigado tenista nacido en San Diego (California), a solo 200 kilómetros de Indian Wells, mandó un aviso a quien quiera desbancarlo del trono con una exhibición de juego ofensivo en la que quebró a Báez en sus seis primeros juegos al servicio.

La salida de Báez siguió a la de Francisco Cerúndolo, los últimos tenistas argentinos en liza en Indian Wells.

Cerúndolo sufrió su segunda derrota en dos meses frente al joven canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-5 y 6-4 después de salvar hasta cinco pelotas de partido.

"Fue un partidazo. Yo también jugué bien, tengo bronca por perder, pero fue un partidazo", dijo a la AFP Cerúndolo tras el juego.

Cerúndolo encara ahora con optimismo el Abierto de Miami, donde el año pasado fue la gran revelación al llegar hasta las semifinales de este Masters 1000.

La española Paula Badosa encadenó una nueva decepción en este inicio de año al caer 6-3 y 7-5 ante la kazaja Elena Rybakina, finalista del pasado Abierto de Australia y campeona de Wimbledon en 2022.

Frente a su compañera de dobles, Badosa se adelantó en el segundo set y gozó de dos pelotas de quiebre para avanzarse 5-6 pero la kazaja resistió apoyada en su descomunal saque.

Badosa, que llegó a ser número dos mundial en 2022, ha caído hasta el puesto 22 en un complicado inicio de temporada en el que se perdió el Abierto de Australia por una lesión en el aductor.

"Estoy bien del muslo pero hoy no me he sentido físicamente lo bien que me hubiera gustado, no sé por qué", dijo a la AFP, que esperaba un mayor recorrido en un torneo del que fue campeona en 2021 y semifinalista en 2022.

"Ha sido un principio de año difícil para mí", admitió. "Empecé muy bien, con expectativas altas, creo que jugando muy bien, y al final he estado dos meses que no he podido jugar al nivel que me gustaría. Aqui esperaba jugar más partidos".

Estoy "un poco frustrada pero me toca seguir trabajando y ya está", zanjó.

La joven británica Emma Raducanu, sorprendente ganadora del US Open de 2021, también avanzó con un triunfo 6-1, 2-6 y 6-4 ante la brasileña Beatriz Haddad Maia.

En otros resultados, la francesa Caroline Garcia, campeona de las pasadas WTA Finals, tuvo que arremangarse para acabar con la resistencia de la canadiense Leylah Fernandez por 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1 y la tunecina Ons Jabeur, finalista en Wimbledon y el US Open el año pasado, fue eliminada 7-6 (7/5) y 6-4 por la checa Marketa Vondrousova en su reaparición tras una lesión de rodilla.

- Resultados del lunes en el torneo de Indian Wells:

Hombres

Tercera ronda

Tommy Paul (USA/N.17) derrotó a Hubert Hurkacz (POL/N.9) 4-6, 6-2, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.8) a Francisco Cerúndolo (ARG/N.27) 7-5, 6-4

Taylor Fritz (USA/N.4) a Sebastián Báez (ARG/N.30) 6-1, 6-2

Márton Fucsovics (HUN) a Alex Molcan (SVK) 6-4, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.11) a Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (9/7), 6-4

Stanislas Wawrinka (SUI) a Holger Rune (DEN/N.7) 6-2, 6-7 (5/7), 7-5

Mujeres

Tercera ronda

Emma Raducanu (GBR) derrotó a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.13) 6-1, 2-6, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Bernarda Pera (USA) 6-3, 6-1

Caroline Garcia (FRA/N.5) a Leylah Fernandez (CAN/N.30) 6-4, 6-7 (5/7), 6-1

Markéta Vondrousová (CZE) a Ons Jabeur (TUN/N.4) 7-6 (7/5), 6-4

Karolína Muchová (CZE) a Martina Trevisan (ITA/N.23) 6-4, 3-6, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.10) a Paula Badosa (ESP/N.21) 6-3, 7-5

gbv/ma