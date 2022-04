Welsford gana la 5ª etapa de la Vuelta a Turquía, Sepúlveda sigue líder

El ciclista australiano Sam Welsford (Team DSM) ganó al esprint la 5ª etapa de la Vuelta a Turquía, disputada este jueves entre Manisa y Ayvalik, tras la que el argentino Eduardo Sepúlveda mantiene el liderato de la prueba.

Welsford, de 26 años y especialista de la pista, se pasó al ciclismo de ruta tras los Juegos de Tokio y este jueves demostró su calidad como velocista para imponerse al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) y al holandés, ofreciendo al equipo DSM su primera victoria en esta prueba.

La etapa de este jueves, de 192 km de recorrido bordeando el mar Egeo, estuvo marcada por una caída en el último kilómetro y dos puertos de montaña (de tercera categoría) ,que no supusieron cambio alguno en la clasificación general, en la que ya no apareció el colombiano Nairo Quintana, que como anunció su equipo la víspera, no tomó la salida para recuperarse bien de las heridas sufridas en una caída días antes.

La carrera acabará el domingo en Estambul.

- Clasificación de la etapa:

1. Sam Welsford (AUS/DSM) los 192 km en 4h13:49.

2. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) m.t.

3. Arvid De Kleijn (NED/Human Powered Health) m.t.

4. Rick Zabel (GER/Israel-Premier Tech) m.t.

5. Itamar Einhorn (ISR/Israel-Premier Tech) m.t.

6. Daniel McLay (GBR/Team Arkéa-Samsic) m.t.

7. Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) m.t.

8. Cees Bol (NED/Team DSM) m.t.

9. Sacha Modolo Bardiani (ITA/CSF Faizane) m.t.

10. Andrea Peron (ITA/Team Novo Nordisk) m.t.

- Clasificación general:

1. Eduardo Sepúlveda (ARG/AND) 19h18:07.

2. Patrick Bevin (NZE/ALP) a 13.

3. Jay Vine (AUS/ALP) 25.

4. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 37.

5. Anders Johannessen (NOR/UNO) 46.

