¿Y si Wimbledon y el tenis mundial se viesen de nuevo afectados por el covid?

Tras perder Wimbledon a uno de sus aspirantes, el italiano Matteo Berrettini, positivo al covid, el tenis mundial se ve de nuevo amenazada por la pandemia que alteró la temporada tenística en 2020 y 2021.

"Con el corazón roto anuncio que tengo que retirarme de Wimbledon debido a un test positivo por covid-19", escribió en Instagram el jugador de 26 años, finalista el año pasado en el All England Club y considerado uno de los principales aspirantes al título tras haber ganado los torneos en hierba de Stuttgart y Queen's.

"Sentí síntomas de gripe y me mantuve aislado en los últimos días. Los síntomas no eran graves, pero me pareció importante volver a hacer la prueba esta mañana (del martes, antes de debutar contra le chileno Cristian Garín)para proteger a mis compañeros y a todos los que participan en el torneo", explicó Berrettini.

Antes de Berrettini, número 11 del ranking e imbatido en hierba esta temporada, otro de los principales jugadores del circuito masculino, el croata Marin Cilic, también tuvo que decir adiós a Wimbledon antes incluso de debutar, por la misma razón.

"Yo mismo me aislé esperando poder estar listo, pero desgraciadamente, no me encuentro bien y no estoy capacitado de jugar a mi mejor nivel", declaró el lunes el vencedor del US Open de 2014, número 17 de la clasificación ATP.

Pese a estos casos, los organizadores de Wimbledon quieren mantenerse serenos y recordaron a la AFP, por vía de una portavoz, que "hemos trabajado y seguimos trabajando con la autoridad de la sanidad pública británica y las autoridades locales".

Y enumeró las medidas tomadas en esta edición de 2022: incremento de la limpieza en todas las instalaciones del torneo, numerosos distribuidores para la desinfección de las manos y consulta médica para toda aquella persona que "no se encuentre bien".

"El equipo médico dedicado al cuidado de los jugadores continúa llevando mascarilla en cada consulta", recordó la portavoz, subrayando que en todos los casos se siguen las recomendaciones de las autoridades británicas "en materia de identificación y de aislamiento por cualquier enfermedad contagiosa".

Pese a esta medidas, los casos de Berrettini y Cilic no han pasado desapercibidos en los vestuarios de Wimbledon.

"Cuando les pasa a grandes jugadores de esta manera, amenaza con ponerlo todo patas arriba y eso me inquieta un poco", admitió la francesa Alizé Cornet tras clasificase para segunda ronda.

Para la número 1 francesa y 37ª jugadora del mundo, "el covid se ha convertido en algo banal con las vacunas".

Para enfatizar sus palabras, Cornet aseguró que "en Roland Garros hubo una epidemia de covid y nadie dijo nada. En los vestuarios, todo el mundo lo tuvo y no se dijo nada. Yo he visto a chicas llevar mascarilla, quizás porque lo sabían y no querían cogerlo".

Según una fuente cercana al torneo parisino contactada por la AFP, se registraron tres casos positivos durante la edición de 2022, aunque no se excluye que otros tenistas se realizasen test fuera de la supervisión de los organizadores de Roland Garros.

Cornet matizó que "no hubo psicosis" y después precisó sus palabras a través de las redes sociales: "He dicho que sospechaba de algunos casos de covid durante Roland Garros, pero sin ninguna prueba".

Europa conoce en estos momentos una séptima ola de covid-19 con nuevas variantes. En Francia, por ejemplo, se ha producido un gran aumento de casos, llegando a los 147.248, es decir un 54% más con respecto a hace una semana.

Una situación que no pueden ignorar las instancias del tenis mundial que, como en otros deportes, han recuperado este año el 100% de público en los torneos y un funcionamiento normal tras dos años perturbados por la pandemia.

En 2020, decenas de torneos fueron anulados, entre ellos Wimbledon, algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial.

