"Ya no lucho por ser número uno mundial", afirma Nadal

"Estoy en un momento de mi carrera en el que ya no lucho por ser número uno mundial", insistió el martes Rafael Nadal, que regresa después de dos meses alejado de las pistas en el Masters 1000 de París, y puede lograr acabar el año en la cima de la clasificación a sus 36 años.

El español se enfrentará a su compatriota Roberto Bautista o al estadounidense Tommy Paul en su entrada en liza en el torneo.

P: Se encuentra en la carrera para terminar el año como número 1 mundial ¿es su objetivo?

R: "Ya no lucho para ser número uno mundial, peleo simplemente por seguir siendo competitivo en cada torneo que juego, es algo que digo desde hace mucho tiempo. No voy a luchar más por ser N.1, lo he hecho en el pasado, he logrado ese objetivo varias veces en mi carrera, he sido muy feliz y orgulloso, pero estoy en un momento de mi carrera en el que ya no lucho para eso. Por supuesto, cuando me convertí en N. 1 por la primera vez, lo quería de verdad. Tenía resultados increíbles, ganaba muchos torneos, tenía muchos puntos: creo que lo merecía. Hoy es otra historia: he jugado cerca de diez torneos este año, es difícil ser N.1 en esas condiciones. Pero soy feliz por estar en esta posición: quiere decir que cuando he jugado, he jugado bien.

P: ¿Cómo de difícil es abandonar el hogar para usted, que acaba de ser padre hace algunas semanas?

R: "Es distinto a lo habitual... Honestamente siempre ha sido difícil dejar la casa. Pero es fascinante ver como, incluso después de solo tres semanas, cuando dejas a tu hijo y no puedes verlo, lo echas de menos. Es una nueva experiencia. Un cambio importante en mi vida. Pero a día de hoy tenemos la suerte con la tecnología de poder hacer videollamadas. Incluso aunque eche de menos al pequeño y estar con él, verlo tantas veces como quiera, aunque sea a través de una pantalla, ayuda".

P: ¿Cómo se siente físicamente después de dos meses sin competición?

R: "¡No lo sé! Veremos como me va. Con un cuerpo envejeciendo como el mío, es más fácil saber como estoy cuando encadeno torneos. Cuando volvemos de un periodo sin competición, es difícil saber como va a reaccionar tu cuerpo, como vas a jugar. Ha sido un año extraordinario por los resultados pero también un año complicado por las lesiones. Es evidente que llego en una situación que hace difícil pensar en lograr un título esta semana pero estoy feliz por volver al circuito y jugar. Me quedan todavía dos torneos para intentar acabar con buena nota. Espero estar listo mañana (miércoles en su entrada en liza).

Declaraciones tomadas en rueda de prensa.

