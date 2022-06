Zuckerberg es el "arquitecto" del nuevo capítulo de Meta, dice

El multiverso, universo virtual en donde se puede llevar una existencia paralela, es creación de Mark Zuckerberg y "es lógico" que él continúe con el proyecto, dijo el director de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg.

En momentos en que grandes corporaciones suelen rotar sus liderazgos, Clegg defendió la permanecia de Zuckerberg, quien tiene 38 años "y mucha energía".

"Ese es un proyecto de muchos años. Para mí sería lógico que Marc Zuckerberg quiera continuar, construir este nuevo capítulo de esta empresa, y eso va a durar muchos años, muchos años", dijo Clegg a la AFP.

"Es el fundador de la empresa, de Meta, pero también es el arquitecto del nuevo capítulo, de esta construcción, de estas tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual", detalló el ejecutivo, quien participa de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

Clegg destacó las amplias oportunidades para América Latina con el metaverso, como el hecho de que, a través de sofisticados visores, una profesora pueda llevar de paseo a sus alumnos a la Antigua Grecia o un estudiante de medicina puede practicar una cirugía.

Explicó que en el futuro el acceso al metaverso no solamente será a través de los visores.

"También en los años que vienen la gente podrá tener acceso a estas tecnologías nuevas por sus teléfonos", dijo.

"Trabajamos para explorar cómo podemos aumentar y elegir este acceso a todo el mundo y no solo a la gente que puede pagar los nuevos y últimos hardware", consideró.

"La tecnología misma no puede resolver la desigualdad que existe en la sociedad. Pero da oportunidades que no existían antes. En la pandemia, la tecnología permitió a la gente trabajar en casa, que no era posible antes", agregó Clegg.

mav/yow