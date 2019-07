Los empleados que hablaron con The New York Times dijeron que en el comedor de la empresa varios de esos empleados negros suelen sentarse juntos. Contaron que a algunos de ellos les han dicho que eso incomoda a sus colegas blancos y que podría afectar sus posibilidades de ser ascendidos o designados para campañas promocionales importantes, pues, según les comentaron, parecería que no quieren ser parte del molde Adidas.