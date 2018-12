En 1990, a tan solo un poco más de 2 kilómetros de donde había construido la fábrica Mac original, construyó otra de $10 millones para manufacturar su estación de trabajo personal de Next Inc. Sin embargo, como la previa Macintosh, nunca logró hacer máquinas relucientes de color negro con la marca Next en cantidades para apoyar una operación de ensamblaje en Silicon Valley.