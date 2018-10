En la Torre Sears la administración no era capaz de ver cómo había cambiado y seguía cambiando el panorama de los minoristas. Sears no podía competir efectivamente con Walmart y el crecimiento de otras tiendas como Toys ‘R’ Us. Más aún, la empresa no tuvo visión para anticiparse al internet. Para 1993 Sears había cerrado su red de almacenes y había abandonado el negocio por catálogo; básicamente se deshizo de lo que ahora forma la base del e-comercio. Amazon hizo su primer envío de un libro en 1995.