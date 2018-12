De igual manera, me pareció que el nuevo dispositivo de videollamadas de Facebook, Portal, es muy bueno, pero jamás lo compraré. Además del hecho de que Facebook depende de los anuncios dirigidos, la empresa ha abusado en repetidas ocasiones de la confianza de sus usuarios, sin mencionar el menosprecio que ha mostrado por ideas más abarcadoras, como la democracia. Portal es un buen producto, pero no tanto como para no evitarlo.