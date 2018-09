Cuando Cynthia Nixon, aspirante a la candidatura demócrata para la gobernación de Nueva York y conocida por la serie Sex and the City, contendía en una elección primaria contra el actual gobernador, Andrew Cuomo, uno de los moderadores del debate le dirigió a ella una pregunta sobre su valor neto. “Dados sus ingresos personales, los cuales alcanzan las decenas de millones de dólares, según se informa…”, dijo Maurice DuBois, presentador de CBS. Nixon lo interrumpió: “… lo cual no es cierto”.