Hay planes ambiciosos para el producto. Apple permite que los publicadores web pongan anuncios en su aplicación y ayuda a algunos a conseguir nuevos suscriptores, por lo cual recibe un 30 % del ingreso. La empresa busca amarrar pronto el acceso a decenas de revistas en su aplicación por una cuota fija mensual, como si fuera el Netflix de las noticias, de acuerdo con personas familiarizadas con los planes, quienes se rehusaron a ser identificadas porque no estaba autorizadas para hacer declaraciones públicas. Apple también espera ofrecer en la aplicación paquetes de acceso a algunas publicaciones de noticias diarias, como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, según las personas con conocimiento de los planes.