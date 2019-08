Yo quería dirigir la conversación hacia el tema de Tesla, pero Epstein era evasivo. Dijo que había hablado con los sauditas para que posiblemente invirtieran en Tesla, pero luego no quiso dar nombres ni detalles. Cuando le insistí en el tema del supuesto correo electrónico de Musk, respondió que ese mensaje no era de Musk mismo, sino de alguien muy cercano a él. Pero no quiso decir quién era ese alguien. Le pregunté si esa persona estaba dispuesta a hablar conmigo y Epstein dijo que lo iba a consultar. Después me comentó que la persona prefería no decir nada; yo dudo que siquiera le haya preguntado.