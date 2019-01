Además, los expertos mencionaron que no está claro si la estrategia de la empresa es precisa, efectiva o segura. Facebook afirmó que, por motivos de seguridad, no monitoreaba los desenlaces de sus llamadas a la policía. Y no ha divulgado con precisión cómo sus revisores deciden si deben hablar a los servicios de emergencia. Según quienes critican esta iniciativa, Facebook ha asumido la autoridad de una agencia de salud pública que al mismo tiempo protege su proceso como si fuera un secreto corporativo.