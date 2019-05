Algunas personas están reviviendo antiguos artículos en línea sobre la relación entre China y Estados Unidos que se están haciendo virales. Uno de ellos fue un discurso que dio en enero Li Ruogu, expresidente del Banco de Exportaciones e Importaciones de China y ex gobernador adjunto del banco central de China. Li argumentó que muchos chinos, entre ellos algunos altos funcionarios, no se habían percatado de que las relaciones habían dado un vuelco dramático. El conflicto no giraba en torno a que Estados Unidos se sintiera amenazado por el crecimiento de China, mencionó Li, sino por su visión de un capitalismo encabezado por el Estado.