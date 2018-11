El XR es un poco menos duradero que sus primos más costosos. La parte posterior es de cristal, pero no es tan resistente como la del XS. La carcasa, o chasis, está hecha de aluminio en vez del acero inoxidable de los teléfonos más caros, el cual es más robusto. No obstante, estas diferencias son insignificantes (yo recomiendo de todas maneras que la gente use un estuche para proteger esas partes del teléfono; llevar un teléfono sin funda es parecido a conducir un auto sin parachoques).