Las plataformas captaron a miles de trabajadores, en especial de los suburbios de alto desempleo en Francia, así como a estudiantes. No obstante, los repartidores que hablaron con The New York Times dicen que ahora las empresas están reclutando a más repartidores y que la paga es peor. Los repartidores tienen que emplearse como contratistas independientes, de tal modo que las empresas se ahorren gastos e impuestos relacionados con empleos de tiempo completo.