Durante el tiempo que los sospechosos están detenidos, pero no condenados, es raro que los jueces otorguen una fianza. Si un sospechoso no confiesa, “a veces la corte no aprueba una fianza”, afirmó Yasuyuki Takai, un exfiscal que se volvió abogado defensor y asesora a Takafumi Horie, un magnate del internet que fue declarado culpable de violar las leyes de valores en un juicio notorio ocurrido hace una década.