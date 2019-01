Cuando se le formuló la misma pregunta a Cara Smyth, vicepresidenta del Glasgow Caledonian New York College, declaró que también pensaba que esa afirmación provenía de la película. Sin embargo, cuando le pregunté a Morgan, el director, de dónde obtuvo la información en 2015, me habló de los organizadores de la Cumbre de la Moda de Copenhague, un congreso de moda sustentable que comenzó a realizarse en 2008 (y en el que he participado como conferencista).