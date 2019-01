Netflix no respondió mis preguntas respecto de por qué era una solicitud “válida”. En un comunicado dirigido hacia mí, su director jurídico, David Hyman, señaló lo siguiente: “Nuestros programas expanden las fronteras sobre asuntos importantes a nivel social y de otro tipo en muchos lugares del mundo”. No obstante, agregó: “Para dirigir un servicio global”, la empresa debe cumplir las leyes extranjeras “aun cuando no estamos de acuerdo con ellas”. Es decir, para la libertad de expresión, es mejor que haya un Netflix que cede ante regímenes que no tienen tantos escrúpulos a que no haya ningún Netflix.