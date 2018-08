La postura actual de China es que la resolución de las tensiones comerciales no debe bloquear su progreso económico, pero podrían hacerse ajustes al plan Hecho en China 2025. Las cifras comerciales más recientes, reveladas el miércoles, muestran que las exportaciones chinas siguen en aumento, lo que da cierta confianza a Pekín. “La línea roja es el derecho de China a desarrollarse, no las medidas y políticas industriales concretas de Hecho en China 2025”, explicó He Weiwen, exfuncionario del Ministerio de Comercio que todavía es uno de los principales expertos de China en materia de comercio.