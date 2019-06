No obstante, los pagos a sus ejecutivos casi no se vieron afectados. El consejo de administración de Facebook le otorgó acciones por $18,4 millones tanto a Sheryl K. Sandberg, directora de Operaciones, como a Mike Schroepfer, director de Tecnología (los pagos al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, no son como los del resto de los altos ejecutivos; de hecho, todos sus ingresos se integran con pagos para cubrir los costos de viajes y seguridad personal).