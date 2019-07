Una recesión está lejos de ser inevitable, en particular una tan profunda y dolorosa como la última. No obstante, se ha entorpecido la capacidad para poner en marcha el tipo de respuesta decisiva que evitó un resultado todavía peor en 2008. En aquel entonces, los bancos centrales redujeron las tasas, compraron bonos, extendieron el respaldo del gobierno a los productos financieros, prestaron dinero a los bancos y en algunos casos realizaron trabajos coordinados con las autoridades gubernamentales para garantizar que sus paquetes de rescate no funcionaran con objetivos contradictorios. Un periodo de experimentación sin precedentes que salvó a economías que estaban a punto de colapsar.