Más de uno de sus simpatizantes me dijo que incluso era malicioso abordar el tema: que Zuckerberg era tan evidentemente indispensable que la única razón que podría tener para preguntar si debería seguir a la cabeza de la compañía eran los clics que obtendría con este artículo. No obstante, incluso sus críticos se opusieron a la idea de que Zuckerberg deje su puesto. Barry Lynn, director ejecutivo del Open Markets Institute, una organización que combate el poder monopólico, argumentó que los problemas de Facebook se originaron en su modelo de negocio y el vacío legal y regulatorio en el que ha operado, no en el hombre que dirige la empresa.