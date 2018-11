Shen Lin, directora de oncología digestiva en el Hospital de Oncología de la Universidad de Pekín, afirmó que varios de sus pacientes bajo tratamiento a largo plazo ya no podían pagar las medicinas, y le preguntaron si podían usar genéricos de India. Intentó disuadirlos, con el argumento de que no podía dar fe de medicamentos que no provinieran de fuentes oficiales.