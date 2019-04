Binna Kim, ejecutiva de una firma de relaciones públicas del sector financiero, anunció: “Noticias: @Patagonia nos acaba de informar que ya no harán chalecos de polar personalizados para las empresas de servicios financieros”. Todo parecía indicar que la marca solo iba a trabajar con empresas B (firmas certificadas por operar bajo normas ambientales y sociales) y empresas que fueran miembros de la organización One Percent For the Planet, aunque la mayoría de los lectores ignoró esa parte y llegó a una conclusión que quedó demostrada en esta respuesta: “Esta noticia es el cisne negro que provocará la próxima crisis”.