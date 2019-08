No, la tecnología no es el único problema, pero no podemos ignorarla totalmente. Durante más de 100 años, los inventores han estado prometiendo: “Solo tendrás que esperar hasta el día después de mañana, y estarás volando en tu auto”, dijo Andrew Glass, autor de Flying Cars: The True Story. Y durante casi el mismo tiempo, los aventureros del aire han encantado a las multitudes con sus trajes aéreos y sus cohetes portátiles.