Y qué tal esta: $18.600 millones. Ese es el monto que Netflix se ha comprometido a dedicar al desarrollo de contenido, que incluye programas que no estarán disponibles en la plataforma sino hasta después de varios meses o incluso dentro de un año, como las nuevas temporadas de The Crown y Stranger Things o las nuevas series de Shonda Rhimes, conocida por crear Grey’s Anatomy o How to Get Away With Murder.