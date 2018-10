En otras ocasiones, quizá tengas un cable o adaptador que no funciona en absoluto y su destino será el bote de basura (o el centro de desechos electrónicos, si eres una persona que se preocupa por el medioambiente). Las fallas de los cables pueden ocurrir de vez en cuando, pero suceden mucho más con productos baratos e imitaciones, así que procura elegir marcas reconocidas y respetadas. Es tentador comprar uno de esos cargadores baratos en la fila de la caja del supermercado —sobre todo porque gastarías la considerable cantidad de $40 si compras uno original de Apple— pero no escatimes. Los cargadores baratos no solo son poco confiables, sino que, en algunos casos, también podrían provocar un incendio, así que elige una empresa confiable si quieres ahorrar un poco.