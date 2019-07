“Es inaceptable y estoy furioso”, tuiteó el autor Andrew Sean Greer después de que la gente se quejó el verano pasado de que las imitaciones de su novela Less, ganadora del premio Pulitzer, se estaban vendiendo como si fueran auténticas. En el sitio había una edición pirata de las aclamadas memorias Falling Through the Earth, de Danielle Trussoni, cuya portada tenía su nombre mal escrito. Lauren Groff tuiteó que en Amazon había una “versión ilegal de bolsillo” de “Florida”, su libro nominado al Premio Nacional del Libro.