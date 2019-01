“The Testing of Luther Albright”, el cual fue publicado por Harper en 2005 y en general recibió una buena acogida de la crítica, cuenta la historia de un ingeniero cuya vida profesional y hogareña se comienza a desmoronar en la década de 1980. En una reseña de The New York Times, Kate Bolick dijo que la novela “absorbe de una forma sigilosa”.