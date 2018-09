El memorando de Mattis, del cual no se había dado noticia y que pudo ver The New York Times, reflejaba una creciente sensación de urgencia entre los funcionarios de defensa en torno a la inteligencia artificial. Los asesores y los responsables de planificación que intentan pronosticar amenazas creen que la inteligencia artificial podría ser el siguiente punto de inflexión tecnológico en las guerras.