Britt Anderson, neurocientífico de la Universidad de Waterloo en Canadá, incluso llegó a escribir un artículo en 2011 titulado There Is No Such Thing as Attention (No existe eso que llaman atención). Anderson argumenta que los investigadores han aplicado esta palabra para tantos comportamientos diferentes —lapso de atención, déficit de atención, atención selectiva y atención especial, por mencionar algunos— que ha perdido su significado esencial, incluso en el momento en que es más relevante que nunca.