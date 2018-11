La empresa dijo que no tenía información sobre la cantidad de veces ni la frecuencia con la que se habían disparado los cañones desde su instalación, pero se comprometió a cambiar la operación de los dispositivos a modo manual, en vez de que se activen automáticamente con información meteorológica. De todos modos, Saldaña reiteró que no dejarían de utilizarlos, ya que no hay pruebas de que los cañones tengan algo que ver con la sequía.