Aresep propone modificaciones en tarifas de transporte público

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) propuso nuevos ajustes en las tarifas de autobuses y taxis a nivel nacional como parte de la revisión semestral de costos del transporte público.

En el caso de los buses, el 78% de las tarifas actuales se mantendría sin cambios, lo que equivale a 3.759 tarifas correspondientes a 263 rutas en todo el país. El restante 22% tendría modificaciones: un 15% registraría rebajas y un 7% aumentos.

08/01/2026 San José, Estación al Atlántico. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los ajustes responden principalmente a la baja de 1,3% en el precio de los combustibles y repuestos, así como a variaciones en salarios (entre 1,0% y 1,6%) y en los gastos administrativos registrados entre el primer y segundo semestre de 2025.

¿Cuánto variarían los pasajes de bus?

Las rebajas propuestas irían de ₡5 a ₡50, mientras que los aumentos oscilarían entre ₡5 y ₡25, aplicando el redondeo a múltiplos de ₡5.

Entre los ejemplos incluidos en la propuesta están:

Ruta 142: San José – Coronado , de ₡440 a ₡435 (-₡5).

, de ₡440 a ₡435 (-₡5). Ruta 500: San José – Liberia , de ₡4.690 a ₡4.685 (-₡5).

, de ₡4.690 a ₡4.685 (-₡5). Ruta 601: San José – Ciudad Neilly , de ₡8.885 a ₡8.875 (-₡10).

, de ₡8.885 a ₡8.875 (-₡10). Ruta 400BS: San José – Heredia por pista , de ₡575 a ₡580 (+₡5).

, de ₡575 a ₡580 (+₡5). Ruta 210: San José – Orotina , de ₡2.020 a ₡2.025 (+₡5).

, de ₡2.020 a ₡2.025 (+₡5). Ruta 632-632A: Ciudad Neilly – Puerto Jiménez, de ₡6.780 a ₡6.795 (+₡15).

Aresep indicó que los ajustes también varían según el tamaño de la empresa operadora y si la ruta utiliza el sistema de pago electrónico SINPE-TP, debido a la comisión asociada a este mecanismo.

Taxis también tendrían aumentos

En el caso de los taxis rojos y los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), se proponen aumentos tanto en la tarifa de inicio del recorrido (banderazo) como en el costo por kilómetro adicional.

Para los taxis sedán de operación regular:

El banderazo pasaría de ₡815 a ₡825 .

. La tarifa variable aumentaría ₡10 .

. La tarifa por demora subiría de ₡3.425 a ₡3.465.

En taxis rurales:

El banderazo aumentaría de ₡900 a ₡915 .

. La tarifa por demora pasaría de ₡3.665 a ₡3.720.

En el AIJS:

El banderazo para taxi sedán subiría de ₡710 a ₡720 .

. La tarifa por demora pasaría de ₡3.610 a ₡3.655.

Las variaciones porcentuales rondan el 1%.

Consulta pública abierta

Las propuestas serán sometidas a consulta pública antes de su eventual aprobación.

Para tarifas de buses, el plazo para presentar observaciones vence el 24 de febrero .

. Para taxis rojos y naranjas, la consulta cierra el 25 de febrero.

Las personas interesadas pueden enviar sus posiciones a favor o en contra al correo consejero@aresep.go.cr.

Además, Aresep analiza escenarios para aplicar el redondeo en las tarifas ante la eliminación de las monedas de ₡5 por parte del Banco Central de Costa Rica, prevista a partir del 1.º de julio de 2026, medida que también podría incentivar el uso del pago electrónico en el transporte público.