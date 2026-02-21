Economía y Política

Aresep propone modificaciones en tarifas de transporte público

Aresep propuso nuevos ajustes en tarifas de autobuses y taxis en Costa Rica. El 78% de las rutas de bus no cambiaría, mientras que el resto tendría rebajas o aumentos. La consulta pública está abierta.

Por Alonso Ramírez

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) propuso nuevos ajustes en las tarifas de autobuses y taxis a nivel nacional como parte de la revisión semestral de costos del transporte público.








