Economía y Política

Cinco años de alertas de viaje de Estados Unidos hacia Costa Rica: un recuento histórico

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido múltiples alertas de viaje sobre Costa Rica durante los últimos cinco años, la más reciente en este noviembre de 2025, reflejando una evolución significativa en las condiciones de seguridad del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.