Economía y Política

Colegios científicos registran salidas de hasta la mitad de sus nuevos estudiantes

Las diferencias entre las matrículas de un año a otro evidencian dificultades para permanecer en esta modalidad, marcada por una mayor profundidad en los contenidos académicos

Por Tatiana Soto Morales

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Los estudiantes de los colegios científicos del país suelen destacar en los exámenes de admisión de las universidades estatales: alcanzan algunos de los promedios más altos entre quienes aspiran a ingresar a la educación superior pública.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Colegios científicosDeserciónEspecial Colegios 2027
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.