Economía y Política

Colegios privados en Costa Rica: ¿cuántos son y dónde están los más grandes?

El promedio de estudiantes por centro privado de secundaria en Costa Rica es de 139; sin embargo, solo 81 de los 230 colegios de este tipo superan esa media

Por Josué Alfaro

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Costa Rica tiene 230 colegios privados no subvencionados con oferta de secundaria, que en 2026 reunieron a 31.931 estudiantes, según los datos de matrícula inicial del Ministerio de Educación Pública (MEP). Eso implica un promedio de 139 alumnos por centro; las diferencias entre instituciones son amplias y solo 81 centros superan esa cifra.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.