Colegios privados en Costa Rica: ¿cuántos son y dónde están los más grandes?

Costa Rica tiene 230 colegios privados no subvencionados con oferta de secundaria, que en 2026 reunieron a 31.931 estudiantes, según los datos de matrícula inicial del Ministerio de Educación Pública (MEP). Eso implica un promedio de 139 alumnos por centro; las diferencias entre instituciones son amplias y solo 81 centros superan esa cifra.

EF ordenó todos los colegios privados del país según su matrícula de secundaria de 2026.

En este artículo puede consultar el tamaño de cada centro y dónde están ubicados.

Solo el 8,4% de los colegiales costarricenses asisten a centros privados. (JOHN DURAN/John Durán)

La lista

El Colegio Técnico Profesional CIT, de Belén, es el centro privado más grande del país por tercer año consecutivo, con 735 estudiantes.

En el segundo lugar se ubica el Colegio Lincoln School, de Santo Domingo, que hasta el surgimiento del CTP CIT había dominado la lista históricamente.

El tercer puesto es del Centro Educativo Saint Clare, de La Unión, y el cuarto del Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza, de Santa Bárbara.

Esos cuatro colegios son los únicos institutos privados de secundaria de todo el país que reportan más de 500 alumnos matriculados, según los registros oficiales consultados por EF.

El resto del top 20 está integrado casi exclusivamente por colegios cuya matrícula oscila entre los 300 y los 400 estudiantes.

La gran mayoría se ubican en cantones en la Gran Área Metropolitana; sin embargo, hay dos que pertenecen a la periferia.

El primer grupo está integrado por el Marista, el La Salle, el Saint George, el Miravalle, el Humboldt, el Calasanz, el San Gerardo, el Saint Michael, el Country Day, el Saint Paul, el Jorge Volio, el Adventista, el Don Bosco y el Bilingüe Sonny; y el segundo, por el Colegio Agropecuario de San Carlos y el Santa Ana de Liberia.

En contraposición a los colegios privados más grandes, hay 110 en los que la matrícula no supera la centena de alumnos; entre ellos, 35 que no avanzan por encima de los 50.

Alta concentración

Los colegios privados en Costa Rica son pocos, reciben apenas a un 8,4% de la matrícula general de secundaria y están altamente concentrados en el centro del país, así como en los centros urbanos de ciudades periféricas. Incluso existen 28 cantones que no tienen este tipo de centros, según un recuento elaborado por EF.

Esa concentración responde a una lógica simple de mercado, pues la oferta privada se concentra en zonas donde existe mayor capacidad e intención de pago de matrículas y mensualidades.

De hecho, solo hay cuatro cantones fuera del centro del país con más de cinco de este tipo de centros: Santa Cruz (7), Puntarenas (6), San Carlos (6) y Limón (5).