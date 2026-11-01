Economía y Política

Conversamos con el abogado cuyo recurso incentivó las restricciones a la consulta datos en el TSE: “los datos son de los ciudadanos y no pueden intercambiarse”

Mauricio París, socio de Ecija, presentó en 2020 un recurso ante la comercialización de datos del TSE a través de su servicio de verificación de identidad. ¿Cómo derivó eso en el establecimiento de restricciones a las consultas civiles? ¿Qué falta en Costa Rica en protección de información personal?

Por Carlos Cordero Pérez

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Cuando Mauricio París, socio director de Ecija Costa Rica, recurrió a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) en 2020, su preocupación era la comercialización de datos ciudadanos por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a través de su servicio de Verificación de Identidad (VID) sin el consentimiento de los titulares. No se imaginó que terminaría cambiando la forma en la que las personas pueden consultar información de ciudadanos en el sitio web del TSE.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".