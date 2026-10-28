Economía y Política

Coordinadora del Estado de la Educación sobre las brechas entre colegios: ‘Estamos reproduciendo desigualdades’

Las diferencias de recursos y oportunidades se trasladan y se reproducen dentro del sistema educativo, según explica la coordinadora del Estado de la Educación, Jennyfer León. Según dice, el nivel socioeconómico es el principal factor asociado al rendimiento de los estudiantes

Por Josué Alfaro

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Las diferencias de rendimiento entre estudiantes de colegios públicos y privados en Costa Rica no empiezan necesariamente dentro de las aulas. Antes de comparar notas, resultados de admisión o desempeño en pruebas estandarizadas, hay que mirar las condiciones socioeconómicas de los hogares de los que provienen los alumnos desde antes de ingresar a cualquier sistema.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2027ColegiosEstado de la EducaciónJennyfer León
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.