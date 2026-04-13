Economía y Política

Costa Rica ante el reto de la productividad: OCDE señala infraestructura y gestión pública como lastres estructurales

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Por Redacción EF

Costa Rica se encuentra en una encrucijada económica: a pesar de los avances graduales para cerrar la brecha de ingresos con las economías más desarrolladas, el país enfrenta niveles de productividad persistentemente bajos que amenazan su crecimiento a largo plazo.








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