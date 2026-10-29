Economía y Política

Costa Rica arrastra una brecha de más de 48.000 adolescentes fuera del colegio

Las proyecciones del INEC superan los registros de matrícula del MEP en los grupos de edad analizados. Las diferencias también persisten al incluir otras modalidades educativas

Por Tatiana Soto Morales

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Por las aulas de los centros educativos del país pasan 347.831 estudiantes de sétimo a duodécimo año en modalidad diurna, según la matrícula inicial de 2026 registrada por el Ministerio de Educación Pública (MEP).








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.